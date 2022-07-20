İzmir Urla'da 'Köy Yaşam Merkezi' açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca aktif olarak kullanılmayan köy ilkokullarının yeniden açılarak yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi kapsamında İzmir Urla'da Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı.İZMİR (İGFA) -Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'de gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme toplantısı ardından Urla'da Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Bakan Özer, İzmir'deki 2,1 milyarlık eğitim yatırımlarını 3 milyarlık ilaveyle yatırımları 5,1 milyar liraya çıkarttıklarını belirterek "Okul öncesinden yükseköğretime, tüm kademelerde nitelikli eğitimin verildiği ve sosyoekonomik arka planına bakılmaksızın herkesin nitelikli eğitime erişebildiği, eğitimde fırsat eşitliğinin çok güçlü olduğu bir İzmir ortaya çıkacak." dedi.

Son 20 yılda eğitimle ilgili çok önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Bakan Özer, daha nice köy yaşam merkezlerini tüm il, ilçe ve köylerde açacaklarını belirterek, bu alanları ihtiyaç hâlinde gerekirse ilkokul, anaokulu veya halk eğitimi merkezi olarak değerlendirebileceklerini söyledi.

Köy yaşam merkezlerini doğal bir ortamı deneyimlediği bir mekâna dönüştüreceklerini kaydeden Bakan Özer, "Nice hikâyelerin olduğu, burada nice insanlarımızın yetiştiği mekânı o hikâyeleriyle birlikte çocuklarımızla tanıştırmış olacağız. Bu, müthiş bir hikâye... İnşallah, tüm illerimizde özellikle yaz dönemindeki her ziyaretimizde bir köy okulunu, köy yaşam merkezini açarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına devam edeceğiz. Dün ben Bitlis'teydim, Bitlis'te bir köyümüzde köy okulunun açılışını yaptık. Yani orada o okuldan mezun olan okul yöneticileri oradaydı. Müthiş duygusal anların yaşandığı bir açılışa şahitlik ettik. Muhtemelen burada da aynı şey olacak. Yani burada yaşamış, farklı hikâyeleri deneyimlemiş olan insanlarımız artık açık olan bu okullara gelerek oradaki küçük çocuklarla temas edecek o dönüşümün, o hikâyenin bir parçası olacak o gençlerimiz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Özer, programı kapsamında daha sonra Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'ni ziyaret etti.