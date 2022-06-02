İzmir Urla'da 'deniz dibi' temizliği

İzmir'in Urla ilçesinde Dünya Çevre Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubeleri koordinesinde deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.İZMİR (İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Urla’da kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubeleri koordinesindeki etkinliğe, Arkas Bilim ve Sanat Merkezi ve Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencileri büyük katılım gösterdi.

Urla İskele civarında yapılan kıyı ve deniz dibi temizliğine, Arkas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen Erasmus+ Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

Ege Üniversitesi öğrencileri denize dalarak temizlik yaptı. Etkinlikte 40 dakika içerisinde karadan ve denizden eş zamanlı olarak 400 kilogram katı atık toplandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, denizleri korumanın en iyi yolunun kirletmemek olduğunu belirtti.