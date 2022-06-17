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İzmir Urla çöpüne sahip çıktı
Yerel 17.06.2022, 11:57
İzmir'in Urla ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve gönüllüler el ele verip sahilde çöpleri topladı.İZMİR (İGFA) - “Urla Çöpüne Sahip Çıkıyor” etkinlikleri kapsamında Urla Kum Denizi sahilinde İskele İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile gönüllüler tarafından sahil temizliği ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Öğrenciler ve gönüllüler "Daha temiz, daha sağlıklı bir Urla için hep beraber çevremize, doğamıza sahip çıkalım" dedi.
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