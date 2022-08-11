İzmir Urla Belediyesi’nden asfalt ve parke hamlesi

İzmir'de Urla Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama, sathi kaplama ve kilit parke çalışmaları hız kesmeden sürüyor.İZMİR (İGFA) - Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi Sarı Zeybek Sokağında sıcak asfalt serim çalışması, Çamlıçay ve Şirinkent Mahalleleri 5298/1 sokağında sathi kaplama ve Atatürk Mahallesi 2200, 2202 ve 2243 sokaklarında ise kilit parke ile kaldırım çalışmasını gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Murtaza Dayanç, "Şu an Urla’nın dört bir yanında ekiplerimiz durmadan çalışıyor. İnşallah kısa sürede tüm yollarımız daha sağlıklı ve daha güzel olacak. Vatandaşımız ve Urla’mız her şeyin en iyisini hakkediyor” dedi. Dayanç, "Yıllardır yapılmayan yolların düzenlendiği görmek bizleri çok mutlu etti diyen mahalle sakinleri, “Yollarımız çok kötüydü. Çok kısa bir sürede yapılan çalışma ile yollar sağlıklı duruma geldi. Belediyemize ve Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz” dedi.