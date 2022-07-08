İzmir Selçuk'ta işçilere bayram müjdesi

İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurban Bayramı öncesinde düzenlediği bayramlaşma töreninde, kadrolu işçiler ve şirket personeline ikramiye müjdesi verdi.İZMİR (İGFA) - Asgari ücretin yükselmesine bağlı olarak şirket personelinin maaşlarında yapılacak düzenlemelere değinen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu, her zaman “eşit işe eşit ücret” düsturunu savunduğunu belirtti.

Bayram öncesinde kadrolu işçilere 2021 yılından 2 adet 13 ikramiye ve ramazan ikramiyesi, şirket personeline ise 2021 yılı kurban ikramiyelerini ödeyeceklerini müjdeleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, belediyede görev yapan kadrolu işçilerin maaşları ile ilgili yapılacak düzenlemeye de değindi.

Kadrolu işçiler için 2 bin TL’ye yakın iyileştirme sağlayacaklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Önümüzdeki aya yetiştireceğimiz ilgili protokol ile birlikte kadrolu işçilerimizin maaşlarında 2 bin liraya yakın bir iyileştirme olacak” dedi. Sengel, maaş ve ikramiyelerin bayram öncesinde personelin hesabında olacağını sözlerine ekledi.