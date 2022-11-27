İzmir Selçuk Efes'te 'şiddetsiz' iletişim

İzmir'de Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Yeşim Kopan'ın sunumu Erol Benjamin Scott'un katılımıyla Selçuk Efes Kent Belleği’nde "Şiddetsiz İletişim Atölye Çalışması” gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Şiddetsiz İletişim Atölye Çalışması"nda katılımcılar da iletişimde şiddetin nedenlerine dair fikirlerini dile getirdi.

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Yeşim Kopan açılış konuşmasında; “Efes Selçuk Kadın Platformu olarak bu etkinlikleri düzenlerken şiddeti değil şiddetsizliği, umudu, olumlu şeyleri çağrıştırmak, olumlu konuşmak istedik. Gözleri, bakışları şiddetsiz bir yöne çevirmek istedik. Bu sene Efes Selçuk Kadın Platformu’nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle hazırladığı bütün etkinliklere SEGEM-DER önderlik etti. Bu sene söylediğimiz söz şuydu: “Hayat verirsin, huzur verirsin, umut verirsin bir güzel söz söylemekle. Birilerinin huzuru, umudu, mutluluğu olmak gerek. Yoksa hayat neye yarar ki” dedik. Bütün etkinliklerimizi bu sözün ışığında gerçekleştirmek istedik. Bu kapsamda Erol Benjamin Scott’dan şiddetsiz iletişimi dinleyeceğiz” dedi.