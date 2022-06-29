İzmir-Salihli arasında kardeş okul bağları güçleniyor

İzmir’deki Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve alan öğretmenleri, kardeş okul olarak kabul ettikleri Salihli Borsa İstanbul MTAL’in atölyelerini ziyaret ederek, daha iyi bir eğitim için yapılması gereken düzenlemeleri tespit etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında kurulan kardeş okul köprüsünden sonra ikinci ziyaret İzmir’deki okul tarafından Salihli’ye gerçekleştirildi.

Norm Holding’in Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın ismini taşıyan okulun idarecileri ile alan öğretmenleri Salihli’ye gelerek Borsa İstanbul MTAL’de son iki yılda yenilenen atölyeleri gezdi ve okulun mesleki eğitim olanaklarını yakından görme imkanı buldu.

Salihli Borsa İstanbul MTAL Okul Müdürü Hakan Esmerkaş, okulun eğitim imkanları ve atölyeler hakkında İzmir heyetine detaylı bilgi sundu. İki kardeş okulun buluşmasında Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Günay Topkaya ve Taner Kalay da iştirak etti.

Her iki okulun yetkilileri, Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı ile Metal Teknolojisi alanlarında yapılacak revizeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında yer alan Nedim Uysal Ardışıl Sistemler Atölyesi’nde yapılan toplantıda ise iki kardeş okulun el ele vererek modern teknoloji ve bilimin ışığında alanına hakim öğrencilerin yetiştirilmesi ilkesi pekiştirildi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında da kısa bir ziyaret gerçekleştiren İzmirli heyet, son olarak ulusal basında da yer alan ve 68 oyunla Türkçeyi öğrencilere oyunlarla öğreten Türkçe atölyesini gezerek bu konuda emek harcayan öğretmenleri kutladı.