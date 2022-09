İzmir Paris'e örnek olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Cittaslow Birliği heyetine “Cittaslow Metropol” projesi kapsamında Karşıyaka Demirköprü Mahallesi’nde yürüttükleri “Sakin Mahalle” çalışmalarını yerinde anlattı. Gezinin ardından yapılan basın açıklamasında ise Uluslararası Cittaslow Birliği Başkan Yardımcısı Pierre Beaudran pilot kent İzmir’in ardından Paris’in “Cittaslow Metropol” unvanını alabilmesi için Başkan Tunç Soyer’e birlikte çalışma önerisinde bulundu. Başkan Soyer ise “Diliyorum Paris, Busan gibi dünyanın birçok metropolüne İzmir önderlik edecek” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimiyle dünyanın ilk Cittaslow Metropol unvanı için pilot kent ilan edilen İzmir'de çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem Terra Madre Anadolu Fuarı hem de Cittaslow Başkanlık Konseyi toplantısı için İzmir’de bulunan Uluslararası Cittaslow Birliği Başkanı Mauro Migliorini, Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti ve komite üyelerine “Sakin Metropol” ana projesi kapsamındaki “Sakin Mahalle” projesi için pilot bölge seçilen Karşıyaka Demirköprü Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde anlattı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da katıldığı teknik gezinin ardından basın toplantısı düzenlendi.

“İyilik arayışının vücut bulduğu kentler ağı” Basın toplantısında Başkan Tunç Soyer, Cittaslow hareketini “İyilik arayışının vücut bulduğu kentler ağı” sözleriyle tanımladı. Başkan Soyer, “Cittaslow hareketinin iki temel hedefi var. Biri doğa ve birbirimizle uyum. Diğeri de tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmak. O nedenle bu arayışın iyiye, güzele doğru arayışın belki de vücut bulduğu en önemli platformlardan biri. Bu bir yavaş devrim. Sindire sindire yürüyen, insanların iyiliğinden başka bir derdi olmayan bir devrim. Seferihisar Belediye Başkanlığını yaparken bu hayalin peşinden koşmaya başladım. Seferihisar’ı Cittaslow ağı ile buluşturduktan sonra ‘Acaba bunu büyükşehirlerde nasıl uygularım’ diye düşündüm. Ve çalışmaya başladık.” dedi.

“Katılımcı bütçe uygulamasını başlatıyoruz” Projenin şimdilik iki mahallede başladığını, bunu 15 mahalleye çıkarmayı planladıklarını da belirten Başkan Tunç Soyer, “Mesele sadece daha çok yeşil alan kazanmak değil. Bu mahallelinin bir biriyle kucaklaşmasını, mahallenin yönetiminde söz sahibi olmasını, mahallenin yönetimine katılmasını sağlayan bir model. Şimdi katılımcı bütçe uygulamasını başlatıyoruz. Bu mahallenin bir bütçesi olacak. O bütçeyi nereye harcayacak, nasıl harcayacak, buna birlikte karar verecek. Cittaslow aslında ileri demokrasi demek. Daha yaygın mutluluk zemini yaratmak demek. Çocukların, annelerin, babaların bir biri ile daha huzurlu bir hayat sürmesi demek. Bu yolculuğu başladığımız için çok gururluyum. Aslında bu sadece bir başlangıç. Diliyorum Paris’e, Kore’de Busan'a dünyanın birçok metropolüne İzmir önderlik edecek. Bu gururu da hep beraber paylaşacağız.

“Başarınızın devamını diliyorum” Cittaslow Uluslararası Birlik Başkan Vekili Jacek Kostka, İzmir’i çok güzel bulduğunu belirterek, “Cittaslow projesi üzerinde çalışmak muhteşem. En düşük gelir grubundan en yüksek gelir grubuna kadar bütün yurttaşların ihtiyaçlarını bulmak, bunu araştırmak ve gereğini yapmak son derece önemli. Burada bunun yapıldığını görüyoruz. Şehir insanlardan oluşur. Halk da Cittaslow hareketinin temelini oluşturur. Başarınızın devamını diliyorum” dedi.

Başkan Soyer’e işbirliği teklifi Cittaslow Uluslararası Birlik Başkan Yardımcısı Pierre Beaudran de İzmir’i çok beğendiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Pierre Beaudran, “Bir metropolde Cittaslow projesini gerçekleştirmek çok zor bir şey. Belediye başkanımıza bu iradeyi gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bulduğu çözümleri de bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bu projeyi iyi bir şekilde gerçekleştirebildiği için bize de örnek teşkil ediyor. Diğer ülkelere de bu Cittaslow Metropol projelerinin yayılmasını diliyorum. Kendisinden kişisel bir ricam olacak. Paris'i ikinci bir Cittaslow Metropol yapmak için birlikte çalışalım” diye konuştu.

“Demirköprü için güzel bir başlangıç” Cittaslow Uluslararası Birlik Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti ise, “Yalnızca sizin için değil bizim için de çok önemli bir gün. Bu projenin sonlandığı bir gün değil. Aslında bir başlangıç. Demirköprü için güzel bir başlangıç. Bununla gurur duyuyoruz. Bu proje yalnızca sizin için değil Cittaslow ağı için, gezegenimiz yani hepimiz için çok önemli bir proje. Cittaslow yavaş bir değişim, yavaş bir devrim anlamına geliyor. Yaşadığımız krizlerin her birini her gün günlük hayatımızda hissettiğimiz krizlere karşı ilk bakışta dikkat çekmese de çözüm önerisi olarak karşımıza çıkıyor. Şu an sakin bir mekandayız. Bunun bir felsefesi var fakat büyük bir kısmı da bu işin eylemden geçiyor. Bu felsefeyi hayata geçirmekten geçiyor. Devamını bekliyoruz. Cittaslow ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Hedef bireyin ön planda olduğu ve yaşanabilir çevreler inşa etmek Cittaslow Uluslararası Birlik Başkanı Mauro Migliorini, İzmir’deki çalışmalar esnasında Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Kore dilinde konuşanların olduğunu, bunun da Cittaslow’un zenginliğini yansıttığını ifade etti. Mauro Migliorini şunları söyledi: “Bu nokta özelikle Cittaslow hareketinin taşıyıcı kolonu olarak değerlendirmeli. İki yıl kadar önce bu hareketi başlattık. Amacımız küçük şehirlerin idarecileri, belediye başkanları olarak yaşadığımız deneyimleri metropollere de aktarmak. Bizim yapmaya çalıştığımız, bizim idari görevlerimizle vatandaşların beklentileri arasında köprü kurmak. Onlarla doğrudan ilişki kurmak çünkü yurttaş, birey Cittaslow hareketinin temel direğini oluşturuyor. Temel hedefimiz bireyin ön planda olduğu ve yaşanabilir çevreler inşa etmek.”

“Mutluyuz ve geleceğe dair umutluyuz” Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da Cittaslow’un insan odaklı, insanların daha sağlıklı ortamda yaşamasını amaç edinen bir hareket olduğunu ifade ederek, “Küçük şehirlerde gerçekleştirilmeye çalışılan bir hareketti. Ama iki yıl önce değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in fikri önderliğinde büyük şehirlerle de benzer çalışmanın yapılabileceği söylendi. Çalışma başlatıldı. Ne mutlu bize ki bu çalışmanın pilot örneklerinden biri Demirköprü’de gerçekleşti. Demirköprülüler buranın eski halini bilir. Yaşanan değişimi görüyorsunuz. Bu alan daha çok halka ait bir alan. Daha önce trafiği yoğundu ama artık insanların sosyal ihtiyaçlarını gidermek için merkeze dönüştü. Yaşadığımız şehirlerde daha sağlıklı yaşayacağımızı biliyoruz. Mutluyuz ve geleceğe dair umutluyuz. Bu çalışmayı başlatıp uluslararası öncülük yaptığı için başkanımızı kutluyorum. İzmir’e çok yakışan bir büyükşehir belediye başkanımız var” dedi.

“İnsanların burada sakin bir hayat sürdüğünü gördük” Cittaslow Uluslararası Birlik Başkan Yardımcısı Dehyun Sohn da proje kapsamındaki ziyaretlerinin ardından izlenimlerini paylaştı. Sohn, “Cittaslow normalde küçük şehirler için geçerli olan bir kavram ama burada metropol uygulamasını görüyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Son derece zor bir iş ama büyük bir dönüşüme yol açabilecek bir süreç” dedi. Deniz kenarında bisiklet ve yürüyüş yollarının olmasının kendilerini şaşırttığını ifade eden Sohn, “Şehir merkezinde sakin bir hayat sürmenin mümkün olduğunu gördük. Kore'nin Busan şehrinde de İzmir'i örnek alarak bunu uygulamaya koymak istiyoruz.”

Başkan Soyer dün de “Sakin Mahalle” projesinin diğer pilot mahallesi Konak Pazaryeri’ndeki çalışmaları anlatmıştı.