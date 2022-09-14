İzmir Oto Tamirciler Odası meslek sahibi yapıyor

Oto sektörünün vazgeçilmezi ‘Oto Tamir ve Bakım Esnafları’ kendilerine yardımcı olacak ve usta olarak yetiştirecekleri personel arayışı içinde.İZMİR (İGFA) - 1961 yılında Oto Tamirci Esnaflarının çabaları ile kurulan İzmir Oto Tamirciler Odası, faaliyetlerine ‘Usta Eğitici Belgesi’ kursları ile devam ediyor.

Son aylarda Otomotiv sektöründeki hareketlilik Sanayi Sitelerinde istihdam edilecek personel sıkıntısı oluşturdu. İzmir Oto Tamirciler Odası Başkanı Necdet Heppekcan eğitim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Necdet Heppekcan, Çıraklık Eğitimine başlanması için mutlaka 2 hafta 4 saat süren bu kurslara herkesin başvurabileceğini kaydederek, "Odamızın verdiği Belge Uluslararası geçerliliği olan belgedir. Yeni eleman ve çıraklık konusunda esnaflarımızdan çok başvuru var. Özellikle velilerin de bu konuya önem vermeleri gerekiyor. Temel eğitimin ardından çocuklarımız meslek ve para kazanacak. Yakında elektrikli araçlarla ilgili kurslarımız başlıyor.Elektrikli Araç Eğitim yerimize Renault firması elektrikli bir araç motoru hediye etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. İzmir’in 6 Sanayi Sitesi de modern ve çağa uygun olarak dizayn ediliyor. Örneğin 1. Sanayi Sitemiz de yedek parça depolarımızın çoğalması ile konsept değişikliği oluyor. Esnaflarımıza sosyal projelerimizle Oda Yönetimi olarak destek olmaya devam ediyoruz. Yönetim Kurulumuzun katkılarıile 39 evladımıza sünnet şöleni yaptık. Çocuklarımızın saat ve çeşitli hediyelerle mutlu olmasına vesile olduk. Velilerimiz çocuklarının sünnetiiçin odamıza başvurabilirler. Esnaflarımızın çevre koruma konusunda hassas olmalarını ve atık yağları için lisanslı firmalarla çalışmasını istiyoruz. İlerleyen zamanlarda araç sahiplerinden Araç Muayenelerinde Yağ Değiştirme Belgeleri de istenebilir. Lisanlı olmayan esnaflarımız bu belgeleri veremez. Atölyelerimizde, Ustalarımızla birlikte her çalışanın belgeli olması gerekiyor. Ustalarımız Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan personellerini belge almaları için mutlaka odamızda açılan kurslarımıza göndersinler" diye konuştu.