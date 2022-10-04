İzmir Narlıdere'nin yeni kardeşi Kahramanmaraş'tan

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesiyle de kardeş şehir oluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere ilçesi şehir ilişkisi ile yerel yönetim anlayışının daha da geliştirilemsi amacıyla Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesiyle 'kardeş şehir' ilişkileri için ilk adımı attı.

Narlıdere Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması kararı alındı.

İki ilçe arasında kurulacak kardeş şehir ilişkisiyle Narlıdere ve Nurhak belediyeleri bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi hedeflenirken, yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi de amaçlandı.

Toplantıda, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini de dile getirdiği meclis oturumunda ayrıca; Ilıca, Sahilevleri, Altıevler ve Yeniköy mahallerinde yapılması planlanan imar değişiklikleri de görüşüldü.