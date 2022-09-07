İzmir Narlıdere'de Zabıta Haftası ziyareti

İzmir Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu, halk sağlığının korunması için ve vatandaşların huzurunu korumak için 7/24 esasıyla özveriyle görev yapan Narlıdere Zabıtası’nı ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Zabıta Teşkilatının 196. Kuruluş Yıl Dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu, Narbel A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüceışık ve belediye bürokratları Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

Narlıdere sınırları içerisinde özveriyle görev yapan Zabıta Müdürlüğü ile kahvaltı yapan Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu, vatandaşların sağlığı ve huzuru için fedakârca görev yapan çalışanlara teşekkür etti.

Belediye bürokratlarının da katıldığı ziyarette Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personelin Zabıta Haftası’nı kutlayan Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, “Köklü bir geçmişe sahip olan Zabıta Teşkilatımızın 196. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Belediyemizde çalışan zabıta personelimiz, dışardaki yüzümüz. Vatandaşlarımız onları nasıl görüyorsa bizleri de öyle görüyor. Narlıdere’de görev yapan zabıtalarımız da belediyemizi başarıyla temsil ediyorlar. Gerekli kolluk görevlerini yapıyorlar ve esnafla bütünleşiyorlar. Halk sağlığını koruyorlar, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 esasıyla görev yapıyorlar. Zabıta Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına ilçemize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz” dedi.