İzmir Narlıdere'de sorunlara hızlı çözüm

Narlıdere Belediyesi’nin vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini dinlemek için hayata geçirdiği Whatsapp İletişim Hattı, vatandaşlarla belediye arasında köprü oluyor. 2022 yılının Mayıs ve Ekim ayları arasında 2 bin 700 başvurunun yapıldığı 0553 0 376 000 numaralı WhatsApp İletişim Hattı ile talep, öneri ve şikâyetler en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediye hizmetlerini hızlı ve etkin bir şekilde sunmak için iletişim kanallarını aktif bir şekilde kullandıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, WhatsApp İletişim Hattımız zaman kaybını önleme ve yurttaşlarımızla iletişimi güçlendirme noktasında kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Vatandaşların bulundukları bölgeden taleplerini, fotoğraflı veya videolu olarak belediyemize gönderme imkânı yakaladığını ifade eden Başkan Engin, "Böylece istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere kolaylıkla aktarılması sağlanıyor ve üretilecek çözümün süresi de kısalıyor. WhatsApp İletişim Hattı ile aynı zamanda vatandaşlarımızın belediye ile kaynaşmasını sağlıyoruz. Göreve geldiğimiz gün dediğimiz gibi Narlıdere’yi Narlıdereliler ile birlikte yönetiyoruz” dedi.

2 BİN 700 BAŞVURU

Hayata geçirilen WhatsApp İletişim Hattı’na 2022 yılının Mayıs ve Ekim ayları arasında 2 bin 700 başvuru yapıldığı ve bu süreçte, talep ve isteklerin büyük bir bölümü kısa sürede çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.