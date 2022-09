İzmir Narlıdere'de 'Nar Çiçekleri' kontenjanları da doldurdu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in 5 yılda 5 anaokulu vaadiyle hayata geçirilen Nar Çiçekleri Anaokulları’nda kontenjanlar tamamen doldu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin geleceğin çağdaş nesillerini yetiştirmek için hayata geçirdiği Nar Çiçekleri Anaokulları, miniklerin yaz tatilinden dönmesiyle birlikte yeniden cıvıl cıvıl oldu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in ‘5 yılda 5 anaokulu’ vaadiyle İkinci İnönü Mahallesi, Narlı Mahallesi ve Çatalkaya Mahallesi’nde hizmet veren Nar Çiçekleri Anaokulları’nda okuyan çocukların neşesi bütün ilçeyi sarıyor.

Yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Nar Çiçekleri Anaokulları’nda eğitimler, alanında uzman eğitim kadrosu tarafından veriliyor. 8.00-18.00 saatleri arasında tam gün eğitimin verildiği okula velilerin ilgisi de büyük oldu. Çocukların gelişimlerini her alanda destekleyen okulun kontenjanları, bu sene de tamamen doldu.

“NAR ÇİÇEKLERİMİZ HER ŞEYİMİZ”

Görevi geldikleri günden bu yana eğitime her zaman öncelik verdiklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Projelerimiz arasında Nar Çiçekleri Anaokullarımızı her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okul öncesi eğitim almalarının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Anaokulumuzda minik öğrencilerimize oluşturduğumuz temel, hayatları boyunca onlara destek olacak” dedi. Başkan Engin, ailelerin çocuklarını güvenle Nar Çiçekleri Anaokulları’na bırakarak işine gittiğini ifade ederek, “Anneleri işine gönderdik, çocuklarımızı eğitimle buluşturduk. Hayata başlarken attıkları ilk adımlarda uzman eğitimlerimizle evlatlarımızın yanındayız. Nar Çiçeklerimiz bizim geleceğimiz ve her şeyimiz. Daha çok çocuğumuzun okul öncesi eğitime erişmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda iki şubeyi daha hizmete alarak hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz ‘5 yılda 5 anaokulu’ vaadimizi yerine getireceğiz” diye konuştu.