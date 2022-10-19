İzmir Narlıdere'de Muhtarlar Günü kutlaması

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarıyla bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Katılımcı demokrasimizin temel taşlarından olan, yerel ve merkezi yönetimlerin kesişme noktasında yer alan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor; çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde ilçe protokolünün katılımıyla Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun yapıldığı törende muhtarlar adına söz alan Narlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Türksever, “Muhtarlar olarak 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımız için çalışıyor; halkımıza hizmetlerin ulaştırılması için özveriyle çalışıyoruz. Bu onur verici mesleği yapmaktan ötürü gurur duyuyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ENGİN MUHTARLARLA BULUŞTU

Öte yandan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü nedeniyle ilçedeki muhtarları Park Orman Tesisleri’nde ağırladı. Başkan Engin, muhtarların katılımcı demokrasinin ana unsurlarından olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımızla dayanışma içinde daha güzel bir Narlıdere için çalışıyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarlarının halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında ve mahallenin yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, muhtarlık müessesesinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.