İzmir Narlıdere'de kadına şiddete karşı güç birliği

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenledi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yaptığı etkinlikle, ‘Kadın Cinayetlerine Sessiz Kalma, Suça Ortak Olma’ çağrısı yaptı.

Narlıdere Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Dr.Savaş Şimşek, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterildi. Gecede, Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu tarafından Tiyatro Eğitmeni Şaziment Duran’ın gerçek bir olaydan esinlenerek yazdığı skeç sahnelendi. Gülperi Durmaz’ın kadına yönelik şiddetin nedenlerini anlattığı, Nuray Türközü’nün kadına şiddeti bitirecek çözüm önerilerini sunduğu gecede, üniversite öğrencisi Neslihan Ulubunar’ın ‘Kadın’ şiiri de büyük alkış aldı.

Etkinlikte ayrıca, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığının aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hazırladığı "Kadına El Kalkamaz" broşürü de dağıtıldı.