İzmir Narlıdere'de Kadın Meclisi yeni projelere hız verdi

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi dönem sözcülüğünü üstlenen Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ve kadınların yerel politikaya aktif katılımlarını sağlayacak projeler için harekete geçti.İZMİR (İGFA) - Kadın dostu ve eşitlikçi bir İzmir için çalışmalarına devam eden İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri Birliği’nin dönem sözcülüğünü üstlenen Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi, çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde Güzelbahçe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri Birliği Toplantısı’nın ardından yeni dönem için proje çalışmalarına başlayan Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi, bu dönemde de kadınların sesi olmaya devam edecek.

Bir yıl boyunca İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri Birliği dönem sözcülüğünü üstleneceklerini söyleyen Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık, “Narlıdere Kadın Meclisimiz hiçbir ayrım gözetmeden kadınların eşit ve özgür bir yaşam sürmesi için çalışıyor. Kadınların yaşamın her alanında yaşadığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her türlü şiddetle mücadele ediyor, ekonomik ve sosyal sorunların kadınların hayatını olumsuz etkilememesi için projeler üretiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde yapılan her çalışmayı destekliyor; kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin biçimde dâhil olmaları için büyük çaba gösteriyoruz” dedi.

Başkan Ufacık, kadın meclisleri ve birliklerinin önemine dikkat çekerek, birçok zorlukla mücadele eden kadınların haklarını korumak için kurulan kadın meclislerinin sürdürülebilirliğini sağlamak büyük bir önem taşıyor. Biz de 1 yıl boyunca üstleneceğimiz bu görevde kadınların sesi olmaya devam edecek, onlar için yeni projeler üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.