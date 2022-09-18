İzmir Narlıdere'de gece pazarı ilgisi

İzmir'de Narlıdereli kadınları ekonomik özgürlüğe kavuşması için desteğini sürdüren Narlıdere Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Üretici ve El Emeği Gece Pazarı’nı bu kez Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi ve S.S. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Narlıdere Üretici ve El Emeği Gece Pazarı, bu kez Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu.

Kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek ve ilçedeki üretim ağını güçlendirmek için hayata geçirilen Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin üyeleri, el emeği ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

Narlıdereli kadınların ürettiği doğal ve sağlıklı ürünler ile hediyelik eşyalar vatandaşlardan büyük bir ilgi görürken, dans gösterileri ve konser etkinliği de Narlıdere Üretici ve El Emeği Gece Pazarı’na renk kattı.

ONLAR ÜRETİYOR, BİZ DESTEK OLUYORUZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kurdukları gece pazarı ile üretici ve tüketiciler arasındaki bağı güçlendirdiklerini ifade ederek, “Narlıdereli kadınlar üretiyor, biz de onlara destek oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Engin, kadınların mesleki becerilerini ekonomik gelire dönüştürmelerini ve aile bütçelerine katkı sağlamalarını önemsediklerini belirterek, "Narlıdere Belediyesi olarak kurduğumuz gece pazarı ile de üreticilerimiz ve tüketicilerimiz arasındaki bağı güçlendiriyoruz. İnanıyorum ki kadınlarımız üretim ağlarını güçlendirerek ilçemize ve şehrimize daha büyük katkı sağlayacaklar" dedi.