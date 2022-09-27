İzmir Narlıdere'de engelli şarj istasyonu kuruldu

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, ‘engelsiz ve erişilebilir Narlıdere’ hedefiyle yürüttüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Engelsiz ve erişilebilir bir Narlıdere hedefiyle çalışmalarına devam eden Narlıdere Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlara yönelik hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekliyor.

Belediye, engelli vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Demokrasi Meydanı’na engelli şarj istasyonun kurarak önemli bir ihtiyacı giderdi.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ebru Tuba İnci, Engelli ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri Serap Sefer, Esengül Kaleli, Halil Sürücü, İbrahim Karabaş ve Narlıdere’de ikamet eden engelli vatandaşların katılımıyla hizmete alınan engelli şarj istasyonu, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Akülü araç kullananların şarj sorunu yaşamadan ilçede rahatça hareket etmesini sağlayacak şarj istasyonu, ücretsiz olarak hizmet verecek. Aynı anda 3 aracın şarj edilebildiği şarj istasyonlarının sayısı vatandaşlardan gelen taleplere göre artırılacak.

Engelsiz bir Narlıdere hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, talebe göre şarj istasyonlarının sayısını arttırılacağını söyledi.