İzmir Narlıdere'de can dostlara özel ilgi
İzmir'de Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için uzman ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, can dostlara sahip çıkıyor. Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamlarına devam edebilmesi için çalışmalarına devam eden Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik düzenli olarak sağlık hizmeti veriyor.
Veteriner Birimince sahipsiz sokak hayvanlarının aşıları, bakımları, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri büyük bir özenle gerçekleştirilirken, HAYBİS üzerinden kayıt işlemleri yapılarak takibi sağlanıyor.
Tam donanımlı hayvan nakil aracı ve uzman ekipleriyle kaza, yaralanma gibi acil durumlarda da can dostlar için seferber olan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşmalarını da sağlıyor.
Sokak hayvanlarımızın her türlü bakımı için büyük bir özveri gösterdiklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Bizim için her can çok değerli, çok kıymetli. Bu sebeple Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla can dostlarımız için seferber oluyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarını günümüz koşullarına uygun, insancıl ve modern yöntemlerle tedavi ediyor, bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Narlıdere’de yaşayan vatandaşlarımız da bu konuda oldukça duyarlı ve can dostlarımıza her zaman sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalara destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
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