İzmir Narlıdere'de belediye ve spor kulübü gençler için güç birliği yapacak

İzmir'de Narlıdere Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısında Türkiye’nin ve İzmir’in köklü kulübü Altınordu ve Narlıdere Belediyesi arasında çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla işbirliği protokolü imzalanması kararı alındı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mecliste oy birliği ile geçen kararla, Türkiye’nin ve İzmir’in köklü kulübü Altınordu ve Narlıdere Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması kararı alındı. İmzalanacak iş birliği protokolü ile çocuklara ve gençlere sporun tüm branşlarının sevdirilmesi amaçlanırken, protokolle birlikte Narlıdere Belediyesi'nin kullanımında bulunan Ali Artuner Stadı'nın Altınordu Spor Kulübü ile ortak kullanılması da planlandı.

Gençlerin ve çocukların spora teşvik edilmesini amaçlayan iş birliği protokolünün önemine değinen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Altınordu Spor Kulübümüz, altyapıdan yetiştirdiği nitelikli sporcularıyla, alt yaş kategorilerinde elde ettiği uluslararası başarılarıyla Türkiye’de birçok kulübe örnek oluyor. Biz de Narlıdere Belediye Meclisi’nde aldığımız kararla ülkemizin ve İzmir’imizin değeri Altınordu’muzun spordaki yetkinliğini daha çok çocuk ve gençle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile hem çocuklarımızı spor yapmaya teşvik edeceğiz hem de yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmaya vesile olacağız. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.