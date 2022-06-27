İzmir Narlıdere'de atık ilaçlar toplanıyor

İzmir'de Narlıdere Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin 8 ayrı noktadan topladıkları atık ilaçları Yaşar Kemal Tesisleri’ndeki Atık Getirme Merkezi’nde kilitli alanlarda depoluyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, son tüketim zamanı geçmiş ilaçların çöpe atılarak doğaya karışmaması için topluyor.

Narlıdere Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin 8 farklı noktasına ‘Atık İlaç Toplama Merkezi’ yerleştirdi.

Ekipler, her ay düzenli olarak bu adresleri gezerek toplanan atık ilaçları, Yaşar Kemal Tesisleri’ndeki ‘Atık Getirme Merkezi’nde özel olarak kilitli bölümde depolanıyor.

Vatandaşlar, atık ilaçları Huzur Mahallesi’ndeki Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Narlıdere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İzmir Narlıdere 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Çamtepe Mahallesi’nde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Narlıdere Semt Polikliniği, İkinci İnönü Mahallesi’nde İzmir Narlıdere 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Ilıca Mahallesi’nde İzmir Narlıdere 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Yenikale Mahallesi’nde İzmir Narlıdere 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Narlı Mahallesi’nde Narlıdere Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne getirebilecek. Vatandaşları atık ilaçları çöpe atmamaları konusunda uyaran Narlıdere Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ömrünü tamamlayan ilaçları belirlenen noktalara teslim edilebileceği ve burada imha süreci için depolanacağı açıklamasında bulundu.