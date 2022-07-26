İzmir Narlıdere Belediyesiş mobil cihazlarda

Dijital teknolojiyi takip eden ve vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Narlıdere Belediyesi, tüm iOS ve Android tabanlı cihazlarda yer alıyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, güçlü teknolojik altyapısı ile dijital ortamlarda da hizmet veriyor.

Narlıdere Belediyesi, iOS ve Android tabanlı cep telefonu ve tabletler için dijital uygulama marketlerinden indirilebilen aplikasyonu ile daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ücretsiz olarak indirilen mobil uygulama ile Narlıdere Belediyesi ve ilçe ile ilgili etkinlikler, proje ve tüm güncel bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. Uygulama üzerinden borç ödeme ve vergi takibi de yapılıyor.

Mobil uygulamanın yanı sıra vatandaşlar, Narlıdere Belediyesi’nin 0553 037 60 00 numaralı WhatsApp İletişim Hattı üzerinden talep, görüş ve şikayetlerini kolayca iletebiliyor. Narlıdereliler’in WhatsApp İletişim Hattı üzerinden 6 aylık süreçte attığı 10 binden fazla mesaj, ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilerek çözüme kavuşturuldu.

Tüm dünyayı 2020 yılının başında esir alan Kovid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle pandemi sürecinde dijital iletişim çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Artık dijital çağda yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde işlerimizi cep telefonlarından çözüme kavuşturuyoruz. Vakit kaybının önüne geçmiş durumdayız. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha fazla hizmet verebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizi, gelişen teknolojiye entegre ediyoruz" dedi.