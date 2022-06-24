İzmir Menemen'de atıklardan dönüşüm sergisi

İzmir'in Menemen ilçesindeki TOKİ Ahıska Kent İlkokulu'nda öğrenci, öğretmen ve veliler, 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' kapsamında atıkları geri dönüşüme kazandırarak birçok eser ortaya koydu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menemen ilçesinde TOKİ Ahıska Kent İlkokulu yönetimi, 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' kapsamında sene boyunca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik çevre bilincini artıracak eğitimler ve etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda okuldaki geri dönüşüm kutularının sayıları da arttırıldı.

Süs eşyasından tabloya ortaya konan eserler, yıl sonu sergisinde sunuldu.

Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrenciler, evde kullanılmayan malzemelerden kumaşlara, şişelerden kapaklara, kolilerden eski oyuncaklara akla gelebilecek tüm atık malzemeleri kullanarak birçok ürün ortaya koydu.

Geri dönüşüme uğrayan atıklardan; biblo gibi çeşitli süs eşyaları, kütüphane rafları, tablolar hatta minyatür Anıtkabir bile yapıldı. Ayrıca geri dönüşüm atıklarından var olan kütüphanemizin bir alanına okuma alanı da oluşturuldu.

Okul Müdürü Tuncay Akdemir öncülüğünde yıl boyu süren çalışmalara; 430 öğrenci, 2 idareci, 15 öğretmen ve 220 velinin aktif olarak katıldığı kaydedildi.