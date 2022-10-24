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İzmir Kent Konseyi'nin yeni başkanı Nilay Kökkılınç

Yerel 24.10.2022, 11:00
İzmir Kent Konseyi'nin yeni başkanı Nilay Kökkılınç

İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı'nın hayatını kaybetmesinin ardından boşalan Kent Konseyi Başkanlığı için seçimli olağanüstü genel kurul yapıldı. Seçime tek aday olarak giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, oy kullanan 191 delegenin 174’ünün oyunu alarak yeni başkan seçildi.İZMİR (İGFA) - Bilim ve siyaset dünyasına önemli hizmetleri bulunan İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'nın 26 Ağustos'ta vefatının ardından Kent Konseyi’nde başkanlık için seçim yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç tek aday olarak girdiği seçimde oy kullanan 191 delegenin 174’ünün oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapılan İzmir Kent Konseyi Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'na İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri, oda birlik ve kooperatif başkanları, Kent konseyi başkanları, genel sekreterleri ve üyeleri katıldı.

Özuslu: “Üretmeye teşvik etmeliyiz” Genel Kurul'un açılışında konuşan Mustafa Özuslu, Kent Konseyi’nin, İzmir'i birlikte yönetmek fikrinin en iyi şekilde gösterildiği bir örgütlenme olduğunu söyledi. Kent konseylerinin bu açıdan öneminin altını çizen Özuslu, "Kent konseylerini göz bebeğimiz gibi korumamız gerekir. Onları, günlük hayatın içinde destekleyerek üretmeye teşvik etmeliyiz. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi bileşenleri olarak kentin sorunlarına katkı sağlamış oluruz. Fikirleri daraltmadan, kısırlaştırmadan büyütmek değerlidir. Sayın Başkanımız Tunç Soyer'in 'katılın birlikte yönetelim' mottosunda bu inanç yatmaktadır” dedi.

Kökkılınç: “Sevgiyi ve dertleri paylaşarak hizmet etmek istiyorum” Sivil toplum örgütleri ile kentin tüm idari ve sivil bileşenlerinin birlik içinde hareket etmelerinin, kent sorunlarının çözümüne önemli katkı sağladığını söyleyen Nilay Kökkılınç, “Benim tüm yaşamım boyunca inandığım değerlerin başında 'paylaşmak' gelir. İnsanların sadece iyi günleri ve güzellikleri değil, kötü günleri ve acıları da aynı yoğunlukta paylaştıklarında toplum bilincinin gelişeceğine inanırım. Aslolan çözümsüzlüğe değil çözümlere ulaşmaktır. Karşılıklı anlayış, birlik ve dayanışma ruhu ile hareket bu yolda tek anahtardır” dedi. Kökkılınç İzmir’in öncü, aydın ve demokrat kimliğini yüreğinde hissettiğini dile getirerek şöyle konuştu: “Bu kente, katılımcı demokrasiye inanmış sizlerle birlikte 'sevgiyi ve dertleri paylaşarak' hizmet etmek istiyorum. Bu doğrultuda; İzmir Kent Konseyi'nin güçlü dinamikleri olarak gördüğüm sizlerin tüm emeklerini sırtımda taşıyacağım. Kent ve kentli için üreteceğiniz her projede sizlere omuz vereceğim. İzmir’in ruhundaki güzelliğin tüm dünyaya yansıması için var gücümle çalışacağım. İzmir’in onurlu kimliğini oluşturan her değere kentlilik bilinci ile sahip çıkacağım. Kentin tüm bileşenleri ve paydaşları arasında köprü görevi yapacağım. Ve elbette, kentli haklarını her platformda sonuna dek savunacağım.”
Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İzmir Kent Konseyi'nin çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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