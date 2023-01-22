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İzmir Kent Konseyi 19. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Yerel 22.01.2023, 12:40
İzmir Kent Konseyi 19. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İzmir Kent Konseyi’nin 19. Olağan Genel Kurulu’nda konseyin yeni yönergesi oy birliğiyle kabul edildi. Kurulda konseyin yeni üyelerine rozetleri de takıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Kent Konseyi 19. Olağan Genel Kurulu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı. Konseyin yeni yönergesinin belirlendiği kurulun açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç yaptı. Geçen yıl hayatını kaybeden, bilim ve siyaset dünyasına önemli hizmetleri bulunan İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı ve İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdülsamet Baskak’ın anıldığı kurulda yeni üyelere de rozetleri takıldı. Kurula İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar da katıldı.

“Mevzuata yönelik çalışmalar yürütüyoruz” İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, sözlerine “Bundan yaklaşık üç ay önce yüksek bir katılım ve oy oranıyla beni İzmir’de sivil toplumun çatısı olan bu değerli kurumun başkanı olarak seçtiniz. Öncelikle bana duyduğunuz güven nedeniyle müteşekkirim” diyerek başladı. İzmir Kent Konseyi olarak, Türkiye Kent Konseyleri Bölge Kent Konseyleri, İzmir İlçe Kent Konseyleri ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Kökkılınç, “İşbirliklerini önemsiyoruz. Kent konseylerinin tüzel kişiliğinin olması, özerk bir kurumsal yapıya kavuşturulması, mali kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kendisine özel bir yasasının olması, belediye meclislerine önerge sunma hakkı olduğu gibi parlamentoya da yasa önerisi sunma hakkı olması gerekliliği hususlarında mevzuata yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yurt dışında diğer ülke kent konseyleri ile bağlar kurmak istiyor; sivil toplumun katılımcı ve çoğulcu demokrasinin iyi uygulandığı ülkelerde olduğu gibi daha da güçlenmesi gerekliliğini her vesileyle dile getiriyoruz” dedi.

Yönerge güncellendi İzmir Kent Konseyi’nin yönergesinin güncellenmesi gerektiğini belirten Kökkılınç, “Bugünkü gündem maddelerimizden biri olarak yeni yönerge üzerinde çalıştık. Uygulamada doğru sonuçları olduğunu gördüğümüz kuralları koruduk; yoruma açık konularda ise yeni bir bakış açısıyla uyumlu ve etkin çalışmayı sağlayacak, mevcut yönetmeliğe de uygun yeni düzenlemeler getirdik. Siz değerli Genel Kurul üyelerimizce, Yürütme Kurulumuzca oy birliği ile kabul gören Konseyimizin yeni yönergesine onay verilmesi,  sivil toplumun çatı kuruluşu olan İzmir Kent Konseyi’ne bugün olduğu gibi gelecekte de güç verecektir” diye konuştu.

Kökkılınç, sözlerini sivil topluma verdiği önem ve destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, İzmir Kent Konseyine emek veren, kent yararına gönüllü çalışan tüm hemşehrilere ve konsey bileşenlerine teşekkür ederek tamamladı.

“Yasanın değişmesi gerek” İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise Kent Konseyleri ile ilginin yasanın değişmesi gerektiğini belirterek “Kanunla kurulan bir yapının bütçesi olması lazım, bütçenin özerk olması lazım, o bütçenin kent konseyleri bileşenlerinin temsilcileri tarafından yönetilmesi lazım. Ama bugüne kadar süren bu çabada, demokrasinin en önemli bileşenleri olarak kent konseylerinin katkısı çok önemlidir” dedi.
Kurul sonunda İzmir Kent Konseyi’nin yeni yönergesi oybirliğiyle kabul edildi.

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