İzmir Karabağlar’da kurban timi göreve hazır

Türkiye’nin dört bir noktasında yaşanan kurban hayvanlarının kaçma görüntülerine karşı, İzmir'de Karabağlar Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama timi oluşturdu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde oluşturulan kurban yakalama timi arife ve bayram süresince görev yapacak.

Karabağlar Belediyesi, bayramda sahibinin elinden kaçan kurbanlıklar için özel tim oluşturdu. Arife ve bayram günü mesai saatleri içerisinde görev yapacak olan ekip, kaçan hayvanları sakinleştirici iğneyle zarar vermeden yakalayıp, hayvan sahiplerine teslim edecek.

Hayvan yakalama sırasında ekipler uzun mesafelerde bulunan hayvanlar için silah, kısa mesafelerde olan hayvanlar içinse üfleme borusu kullanacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan kurban yakalama timine vatandaşlar 0 232 414 81 81 numaralı telefonun yanı sıra Karabağlar Kaymakamlığı içerisinde oluşturulan kurban hizmetleri kriz masasından ulaşabilecek.

Karabağlar Belediyesi ekipleri bayram süresince kurban satış ve kesim alanlarındaki kontrollerine aralıksız devam edecek.