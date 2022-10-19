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İzmir Karabağlar, son teknoloji araçlarla güçleniyor

Yerel 19.10.2022, 09:07
İzmir Karabağlar, son teknoloji araçlarla güçleniyor

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, mütevazı bütçesini yerinde kullanarak araç parklarını güçlendirmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Vatandaşların kendisine emanet ettiği her kuruşu kamu yararı doğrultusunda değerlendirmeye özen gösteren Karabağlar Belediyesi, ilçeye 2022 model araçlar kazandırdı.

DMO aracılığıyla milyonlarca liralık satın alım yapıldı.

Envantere “kırkayak” olarak bilinen 22 tonluk damperli kamyonla asfalt yama aracı alan belediye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne dal toplama aracıyla çift kabin kamyonet kazandırıldı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne çift kabin kamyonet ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne de “çöp taksi” olarak kullanılacak kamyonet alındı.

Yine DMO'ya parası yatırılan ve milyonlarca lira değerindeki beko kazıyıcı yükleyici, teleskobik bom, panelvan ve kamyonet de, önümüzdeki günlerde Karabağlar Belediyesi'ne teslim edilecek.

2 adet kazıyıcı yükleyici (beko) Fen İşleri Müdürlüğü'nde; panelvan, düzenlendikten sonra ikram aracı olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde; teleskobik bom ve kamyonet de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde kullanılacak.

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