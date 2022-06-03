İzmir Karabağlar muhtarları dinliyor

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, mahallelerdeki sorunları, talepleri doğrudan muhtarlardan dinlemek ve bunlara yönelik çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantılarına başladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da ilk aşamada 15 mahalle muhtarıyla Belediye Meclis Salonu'nda bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, buluşmaları çok önemsediklerini belirterek yüz yüze görüş alışverişinde bulunarak, önümüzdeki döneme ilişkin iş programını oluşturdu.

Karabağlar Belediyesi'nin bu yaz aylarında özellikle asfaltlamaya ağırlık vereceğini belirten Başkan Selvitopu, “Bu konuda muhtarlarımız görüş, öneri ve düşünceleri bizim önemli. Bütün sokakların hepsini asfaltlama şansımız yok ancak gelecek görüşler doğrultusunda öncelik vereceğimiz yerleri belirleyeceğiz. Bu yaz ve gelecek yıl, asfaltlama ağırlıklı işimiz alacak. Bunun için her türlü hazırlığımızı yaptık. Amacımız Karabağlar'da oturan yurttaşlarımızın yaşamını rahatlatmak” dedi.

Asfaltlamayla birlikte parkların, yolların bakım ve temizliklerine de özel önem vereceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, bunun için geçici işçi alımına gideceklerini söyledi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin Dijital Arşiv çalışmalarının hızla sürdüğünü de belirterek, “İmar Müdürlüğü arşivinin dijital ortama aktarılmasında sona gelindi. Sırada Mali Hizmetler Müdürlüğü arşivi var. Ayrıca ISO 9001 toplam kalite yönetim belgesi almak için de çalışıyoruz. Dijital Arşiv'i önümüzdeki yıl uygulamaya almayı planlıyoruz. Bu sayede zaman ve işçilikten tasarruf sağlamış olacağız. Hizmetlerimizin kalitesi daha da yükselecek” dedi.