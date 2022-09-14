İzmir Karabağlar kendi ürettiği asfaltı sokaklara seriyor

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yaz asfaltlama çalışmalarına ağırlık vererek, yaklaşık 10 bin ton asfaltı son teknoloji araçlarla ilçe sokaklarına serdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerel belediye asfaltı kendi tesisinde üretiyor.

Bu yaz asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Kendi ekiplerimiz ve modern araçlarımızla, mümkün olduğunca fazla sokağa girmeye çalıştık. Çalışmalarımız asfaltlama sezonunun sonuna kadar aralıksız devam edecek” dedi.

Yaklaşık 10 bin ton asfaltı son teknoloi araçlarla ilçe sokaklarına serdiklerini kaydeden Başkan Selvitopu, “Muhtarlarımızın görüşlerini alarak, acil asfaltlama ihtiyacı duyulan yollarımızı belirledik. Program doğrultusunda bu noktalara müdahale ettik. Ben de muhtarlarımızla birlikte çalışma yapılan yerleri inceledim. Yakıcı güneş altında saatlerce ter döken emekçi kardeşlerimize ve sabırları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Selvitopu, hedeflerinin 58 mahallemizdeki 500 insanımıza eşit ve nitelikli hizmet vermek olduğunu kaydetti.