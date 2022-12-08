İzmir Karabağlar'ın temizliğine 'modern' yatırım

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çöp taksi,yeni konteynerler ve lastik atölyesi kente kazandırıldı.İZMİR (İGFA)- Karabağlar Belediyesi, doğalgaz kullanımının yaygınlaştığı mahallelerde kullanılmak üzere, 770 litrelik modern plastik çöp konteynerleri almaya devam ediyor.

Bu yıl toplam 1500 adet konteyner satın alınırken, bunların büyük bölümü sokaklara, caddelere yerleştirildi. Ayrıca, çöp kamyonlarının girmekte zorlandığı sokaklarda kullanılmak üzere yaklaşık 900 bin liraya satın alınan “çöp taksi” Karabağlar'a kazandırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi bünyesinde lastik yenileme ve değiştirme atölyesi de kuruldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere'deki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek “çöp taksi”, yeni konteynerler, lastik yenileme ve değiştirme atölyesini inceledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yöneticilerinden ayrıntılı bilgi aldı. Bu ekipmanların belirlenen program doğrultusunda Karabağlar'a kazandırıldığını belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar'a daha iyi hizmet etmek için araçlarımızı ve koyterlerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Daha temiz bir ilçe hedefimiz doğrultusunda altyapı olanaklarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu yıl satın aldığımız modern koyteynerleri özellikle doğalgaza geçen mahallelere koyuyoruz. Böylece sıcak kül dökülmesinden kaynaklı zararlar en aza inmiş oluyor. Hizmete soktuğumuz Çöp Taksi'yle de, temizlik çalışmalarımızda önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Dar sokaklarımıza rahatlıkla ulaşabileceğiz” dedi.