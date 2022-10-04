İzmir Karabağlar'ın CBS'si Ankara'da anlatıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ankara'da anlatılıyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, TMMOB Harita Mühendisleri Odası tarafından 3-5 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen ve organizasyon desteği verdiği 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi'nde yerini aldı.

Bu kapsamda “06” numaralı standı ziyaret eden konuklara, Karabağlar Belediyesi'nin bu alanda yaptığı ve hedeflediği çalışmalar, ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, kongrenin açılışında konuştu. Başkan Selvitopu ayrıca “Kurumsal CBS Hizmetleri: Devletten Vatandaşa Yaşamı Kolaylaştıran Uygulamalar” panelini yönetti.

Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak elde edilen bilgilerin, toplum yararına kullanımının önem kazandığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Tarihe baktığımız zaman yazının bulunmasından sonra insanoğlu, bilgiyi sürekli gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmış. Bugün teknoloji çok ileri noktalarda, her türlü bilgiye anında ulaşma olanağı var. Ben de bir yerel yöneticiyim ve kentlerimizin çarpık dokusunun değişmesi mücadelesinde yer alıyorum. Bu mücadelenin en büyük kolaylaştırıcılarından biri de Coğrafi Bilgi Sistemleri. Çünkü sahada en büyük ihtiyaç bilgi ve CBS'lerin sağladığı kolaylığı birebir yaşıyoruz. Bilgiye ne kadar kolay ulaşılırsa, çözüm de o denli hızlı ve sağlıklı oluyor. Özellikle ülkemizde son yıllarda çok tartışılan kentsel dönüşümün altyapısını oluşturan CBS'nin, kentlerimizin geleceğine ışık tutacağına inanıyorum” diye konuştu.