İzmir Karabağlar'ı asfaltlamaya devam

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Eylül ayına girmemize rağmen çalışmalarımız aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Asfaltlama sezonu öncesi gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Belirlenen program doğrultusunda, muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak çalışıyoruz. Öncelikli sokaklar olmak üzere olabildiğince farklı noktaya hizmet götürmeye devam ediyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edecek” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin son yıllarda araç parklarını modern araçlarla güçlendirdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Bu araçlar sayesinde çalışmaları tekniğine uygun şekilde yapmaya çok dikkat ediyoruz. Önce eski asfalt kazınıyor, sonra yenisi seriliyor. Böylece kot farkı oluşmuyor” diye konuştu. Karabağlar Mahalle Muhtarı İbrahim Kocaman'ın da yer aldığı inceleme ve ziyarette Başkan Selvitopu, esnafa hayırlı işler dileklerini de iletti.