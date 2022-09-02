İzmir Karabağlar'da Zabıta Haftası'na pastalı kutlama

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yılı ve Zabıta Haftası Karabağlar'da törenle kutladı. Zabıta Müdürlüğü personeliyle birlikte pasta kesen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Görevinizi hak, adalet, hukuk ilkeleri çerçevesinde yapmaya devam edin” dedi.İZMİR (İGFA) - Zabıta Müdürlüğü'nün bulunduğu Karabağlar Belediyesi Kibar Hizmet Kompleksi'ndeki toplantı ve nikah salonunda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra başkan yardımcıları da katıldı.

Başkan Selvitopu, kentte disiplinin sağlanması ve vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması için zabıtaya önemli görevler düştüğünü hatırlattı.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin ilçedeki 500 bin insana eşit mesafede ve özveriyle çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, “Çok şükür bugüne kadar Karabağlar için yaptığımız çalışmalardan başarıyla çıktık. Size kara çalmaya çalışanlar oluyor. Bunların hiçbirine taviz vermeyin. Biz kimin, hangi işi yaptığını gayet iyi biliyoruz. O sözleri sarfedenler önce kendileri aynaya bakmalıdır. Sizler bugüne kadar yüzümüzü kara çıkarmadınız. Koca bir kente hizmet ediyoruz, eksiklerimiz olabilir. Önemli olan iyi niyettir. O nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve Zabıta Haftanızı yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Selvitopu, göreve geldikleri günden bu yana Karabağlar Belediyesi'nde kurumsallığı ön plana çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı. Törende, emekli olan zabıta personelleri Efkan Baki Hüseyinoğlu, Doğan Yıldırım ve Birol Bakan'a plaketleri Başkan Selvitopu tarafından verildi. Başkan Selvitopu, bugüne kadarki emekleri nedeniyle emekli personele teşekkür etti.