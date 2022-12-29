İzmir Karabağlar'da yılbaşı denetimi

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, özellikle vatandaşların bu dönemde daha çok alışveriş yaptıkları pastane, fırın, kuruyemişçi gibi işletmelerde hijyen ve gramaj denetimi yapıyor.

Etiket ve fiyat listesine kadar ayrıntılı kontrol gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri de dikkate alıyor.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, denetimler yılbaşı günü ve sonrasında da aynı sıklıkla devam edecek.