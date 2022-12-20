İzmir Karabağlar'da 'Yeşilyurt Pazaryeri' yenilenecek

İzmir'de Karabağlar Belediyesi önümüzdeki haftalarda yapım ihalesine çıkmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Yeşilyurt'a modern bir pazaryeri kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacak Yeşilyurt Pazaryeri Projesi, önümüzdeki haftalarda yapım ihalesine çıkacak.

Pazarcı esnafının da çağın gereklerine uygun şekilde satış yapabileceği proje kapsamında, mevcut pazaryeri baştan sona yenilenerek kapalı hale getirilecek.

Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi 4500 metrekare arsa üzerine inşa edilecek pazaryeri, 2 katlı olarak planlandı. Buna göre, toplam inşaat alanı yaklaşık 9000 metrekare olan modern pazaryerinin alt katında 110 araçlık otopark, üst katında da tezgah alanları bulunacak. Ayrıca 60 araçlık açık otopark yer alacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Yeşilyurt Pazaryeri'nin kapalı hale getirilmesi ve modernleştirilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Yapım ihalesini yeni yılın ilk aylarında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra inşaatını da hızla tamamlayarak, yeni pazaryerini vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.