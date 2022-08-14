İzmir Karabağlar'da 'spor merkezi' inşaası tam gaz

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımı hızla sürüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, inşaatı hızla devam eden Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde denetleyerek, yüklenici firma yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaşama geçirecekleri merkezi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “İzmir'in sayılı spor merkezlerinden biri olacak bu tesis, Karabağlar'da 7'den 70'e herkesi sporla buluşturacak” dedi.

İnşaatın yüzde 40'lar düzeyine geldiğini belirten Başkan Selvitopu, yıl sonu hedeflerinin yüzde 70 oranına ulaşmak olduğunu vurguladı.

Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak merkezi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te hizmete açmayı amaçladıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar'a ve İzmir'e 100. yıl armağanı vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşaat tüm hızıyla sürüyor. Başta amatör spor kulüplerimiz olmak üzere Karabağlar'da spor yapmak isteyen herkes, burayı yoğun olarak kullanacak” dedi.

Futbol sahası tribünlerini, yüzme havuzlarının bulunduğu ve salon sporlarının yapılacağı alanların inşaatını yakından inceleyen Başkan Selvitopu, ekiplere çeşitli talimatlar verdi.