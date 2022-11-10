İzmir Karabağlar'da Sinan Meydan'dan 'Atatürk'ü Anlamak' söyleşisi

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Ulu Önder’i Sinan Meydan’ın “Atatürk’ü Anlamak” söyleşisiyle andı.İZMİR (İGFA) -Karabağlar Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında, Tarihçi Yazar Sinan Meydan’ın “Atatürk’ü Anlamak” başlıklı söyleşisiyle andı.

Eğit-Der İzmir Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karabağlar Şubesi katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve salona sığmadıkları etkinlikte Meydan, Atatürk’ü tüm yönleriyle, 2 saati aşkın sürede anlattı. Meydan, Mustafa Kemal’in ulusuna ve vatanına olan bağlılığını vurgulayarak, “O, en zor koşullarda bile umudunu hiç kaybetmedi” dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, Atatürk’ün düşüncelerinin Cumhuriyet var oldukça yaşayacağını vurguladı.

Tarihçi Yazar Sinan Meydan’ın akıcı bir şekilde, görseller eşliğinde yaptığı sunumu, Başkan Selvitopu’nun yanı sıra, CHP’nin İzmir İl Başkan Yardımcısı Polat Manduz, İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, Eğit-Der İzmir Şube Başkanı Nevzat Çakmak, ADD Şube Başkanı Mehmet Galip Gelebene, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş izledi. Salona sığmayan vatandaşlar, girişe kurulan büyük ekranlardan söyleşiyi izleme olanağı buldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Selvitopu, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Önderi ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, düşünceleriyle yaşamaya devam ettiğini söyledi.