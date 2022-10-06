İzmir Karabağlar'da plan bilgilendirmesi

İzmir Karabağlar'da Belediye Meclisi Ekim ayı 2. toplantısı yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı 2. toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı.

Toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay’la, AK Parti ilçe Başkan Yardımcısı Mehmet Şehmuz Gültekin de katıldı.

Festivalle birlikte Kavacık Meydanı ve cephe düzenlemesinin açılışını yaptıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bundan sonraki günlerde Kavacık’la ilgili çalışmalarımız aşama aşama devam edecek. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hazırladığı Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi’ni uyguluyoruz. Meydan düzenlememizin ardından sokak iyileştirme çalışmalarımıza başlayacağız. Ayrıca yapacağımız Köy Evi'nin projesi de koruma kurulunun onayında” dedi.

Asfaltlama çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Selvitopu, “Bütün mahallelerimiz için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Park yenilemelerimiz, bordür, kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Okulların bakım onarımlarını da belirlediğimiz program doğrultusunda sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırlayıp onayladığı 540 hektarlık riskli alana ilişkin 1/5000 ölçekli planla, Karabağlar Belediyesi'nin hazırladığı ve yine bakanlığın onayladığı Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerini kapsayan 106 hektarlık alana ilişkin 1/1000 ölçekli planın, 7 Ekim’e kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde askıda kalacağını hatırlattı.

Toplantıda, bakanlığın onayladığı 540 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli imar planıyla ilgili Karabağlar Belediyesi’nin belirlediği teknik eksiklikler, harita üzerinde meclis üyeleriyle paylaşıldı. Başkan Selvitopu, “Bu bir leke plan. Detaylar 1/1000’lik planda ortaya çıkacak. Ama belirlediğimiz teknik eksiklikleri bakanlığa ileteceğiz. 1/1000'lik plan geldiğinde de yine birlikte oturur onu değerlendiririz” dedi.