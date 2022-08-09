İzmir Karabağlar'da muhtarlara 'kentsel' bilgilendirme

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, muhtarları ilçedeki kentsel dönüşüm alanları ve bu konuda gelinen süreçle ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'ın kentsel dönüşüm alanlarında yer alan mahallelerin muhtarlarının katıldığı toplantı, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Karabağlar'daki kentsel dönüşüm alanlarının görsel sunumu ve içeriğine ilişkin bilgilendirmenin ardından Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu muhtarlara seslendi.

Karabağlar'da 3 ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışması olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, bunlardan 2012 yılında riskli ilan edilen 540 hektarın, 6306 sayılı yasa kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Başkan Selvitopu, “Bu alanın sınırları belirlenirken, ne Karabağlar ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne soruldu. Diğer bir alan Osman Aksüner, Aşık Veysel ve kısmen Aydın mahallerimizi kapsayan 106 hektarlık bölge. Burayla ilgili de Karabağlar Belediyesi olarak gerekli imar plan revizyonlarını yaptık ve onay için bakanlığa sunduk. 25.000'lik planlar geçen yıl onaylandı. Şimdi 1/5000'lik ve 1/1000'lik planlara onay bekleniyor. 3. dönüşüm alanı da Uzundere'de 32 hektarlık alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm projesi” dedi.

Selvitopu, geçen 10 yılda, 540 hektarlık alanın planlarının yapılmamasının sorumluluğunun Karabağlar Belediyesi'nde olmadığına dikkat çekti.