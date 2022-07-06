İzmir Karabağlar'da kurban satış yerlerine denetim

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oluşturulan kurban kesim ve satış yerlerini bayram öncesi denetleniyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, ilçede iki noktada açılan kurban kesim ve satış yerlerini bayram öncesi sürekli denetliyor.

Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri satış yapılan alanlarda hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, hayvanların sağlık durumlarını takip ediyor.

Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 alanda da hayvan sahiplerinin belgelerinin yanı sıra alanın düzeni, kesim yerleri, hayvanların sağlığı ve kurbana uygun olup olmadığını denetlerken, kontroller sırasında ekiplere Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim de eşlik ediyor.

Bayram öncesi yapılan bu kontroller bayram süresince daha da sıklaşacağı kaydedildi.