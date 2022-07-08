İzmir Karabağlar'da erken bayramlaşma

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, fidanlık, Sağlık İşleri, Zabıta ve Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerini tek tek ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerel belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki bayram kutlamasına, meclis üyeleri, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, başkan yardımcıları, KARBEL Şirket Müdürü Yakup Tendriç, CHP İzmir İl Yöneticisi Çetin Özdemir ve müdürlük yöneticileriyle personel katıldı.

Sendika Şube Başkanı Kara'nın konuşmasının ardından tüm katılımcıların bayramını kutlayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ana hizmet binasındaki çalışanların da bayramını kutlayarak, “Karabağlar Belediyesi istikrarlı bir yapıya kavuştu. Sizlerin alınteri ve emekleriyle daha da iyi noktalara gelecek. Hep birlikte kişilerin değil toplumun çıkarı için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra Uzundere'deki fidanlık, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Selvitopu, burada personelle bayramlaştı.