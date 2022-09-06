İzmir Karabağlar'da eğitime temizlik desteği

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, her eğitim öğretim dönemi öncesi olduğu gibi bu yıl da okul bahçelerinin bakım ve temizliklerini yapıyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların bahçelerini ayrıntılı şekilde temizliyor.

Bu kapsamda okul bahçeleri elle ve süpürge araçlarıyla süpürülüyor. Araçların manevra yapabileceği geniş okul bahçeleri ise tankerle yıkanıyor.

Çalışmalar okulların yeni eğitim öğretim dönemine başlayacağı pazartesi gününden önce tamamlanacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitime desteklerin çok boyutlu olarak sürdüğünü vurgulayarak, “Bahçe temizliklerinin yanı sıra, ilçemizde bakıma ihtiyaç duyan okulların tadilatları, bakım ve badanaları için de yakında ihaleye çıkıyoruz. Hedefimiz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları. Kimin görev alanına girdiğine bakmaksızın, eğitimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Selvitopu, öğrencileri ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin (KARBEM) çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek, bu yıl ilk kez okula başlayan miniklere “Eğitim Kart” dağıtacaklarını da söyledi.

