İzmir Karabağlar'da can dostlara kesintisiz hizmet

İzmir Karabağlar sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - “Hayvan Dostu Kent” uygulamaları kapsamında can dostlarımız için gece gündüz çalışan Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılını da yoğun şekilde geçirdi.

Uzundere'deki Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi'ndeki ekipler, hayvan nakil ekiplerince tespit edilen sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor. Ayrıca hayvanseverler için de günde 15 sokak hayvanına kadar kısırlaştırma randevusu veriliyor. Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022'de yaklaşık 4000 adet sahipsiz sokak hayvanını kısırlaştırırken, 10 bin tedavi işlemi, 4200 kuduz aşısı uygulaması ve 85 hayvanın sahiplendirilmesini gerçekleştirdi.

Karabağlar Belediyesi'nin 3. hayvan sağlığı merkezi olan Üçyol'daki bina da, bakımdan geçirildikten sonra hizmet vermeye devam edecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, can dostlarımızın dünya standartlarında sağlık hizmeti alması için bu yıl Uzundere’deki Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde örnek bir tesisin yaşama geçirildiğini hatırlatarak, “Ekiplerimiz hayvan sağlığı merkezlerinde canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Yaşamı birlikte paylaştığımız can dostlarımıza sahip çıkmaya, onların da sıkıntılarını azaltmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışımız gelecek yıllarda da aynı şekilde sürecek” dedi.