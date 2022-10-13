İzmir Karabağlar'da Başkan Selvitopu vatandaşları dinledi

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 500 bin insana eşit hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fahret Altay Mahallesi'nde Muhtar İkbal Kaytancılar ve mahalledeki kadın vatandaşlarla buluşarak, onların kent gündemine ilişkin konulardaki sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi.



Buluşmada Başkan Selvitopu, semt merkezlerinden spor tesislerine, temizlik hizmetlerinden pazaryerlerine kadar birçok farklı çalışmaya değindi ve Karabağlar Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü projelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan pazaryeri konusunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte çözeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ali Erentürk İlkokulu arkasındaki alanda kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor. Proje hayata geçtiğinde orada 4 katlı modern bir belediye hizmet kompleksi olacak. Pazaryeri, semt merkezi, çeşitli belediye birimlerinin yer alacağı nitelikli bir tesis yaşama geçirilecek. Böylelikle farklı taleplere tek bir noktada ve yüksek standartla yanıt verilecek” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin, 3600 sokağı bulunan ilçede yaşayan 500 bin insana eşit hizmet vermeyi amaçladığını belirten Başkan Selvitopu, “Mütevazı bütçemizi doğru kullanarak, daha fazla vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Örneğin ilçemizdeki tüm okulların bakım onarımlarını yapıyoruz. İlkokula başlayan öğrencilerimizin dar gelirli ailelerine Eğitim Kart dağıtıyoruz. KARBEM dershanemiz aracılığıyla 1500 öğrenciyi lise ve üniversiteye hazırlıyoruz. Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda 274 öğrenciyi, çok uygun fiyatlarla ağırlıyoruz. Sosyal Destek Kartı, erzak kolisi dağıtımı gibi çalışmalarla, yine dar gelirli ailelerin yanında oluyoruz. Karabağlar çok büyük bir ilçe ve her şeye ihtiyacı var. Çok çalışarak bu ihtiyaçları karşılamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.