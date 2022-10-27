İzmir Karabağlar'da asfaltlama

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, diğer mahallelerde olduğu gibi Vatan Mahallesi'ndeki çalışmaları da yerinde inceledi.

İşçilere kolaylık dileyen ve bölgede oturan vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Selvitopu'na, Vatan Mahalle Muhtarı Temel Doğru da eşlik etti.

Başkan Selvitopu, asfaltlama sezonu olan yaz aylarını en iyi şekilde geçirdiklerini belirterek, “Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında olmaya devam ediyorlar. Sezon sonuna dek serdiğimiz asfalt miktarı 15 bin tonu aşacak. Gerekli hazırlıkları yaparak gelecek sezon da yoğun şekilde sahada olacak ve en iyi hizmeti vermeye gayret edeceğiz” dedi.

Karabağlar'ın 3600 sokağındaki 500 bin vatandaşa eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Kısıtlı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirerek, Karabağlar'a yeni araçlar kazandırıyoruz. Asfalt kazıma, serme araçları, kamyonlar, silindirler yollarımızda sürekli çalışıyor. Önümüzdeki dönem bunların sayılarını artıracağız” diye konuştu.