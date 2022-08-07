İzmir Karabağlar'da asfalt ekipleri dört bir yanda

İzmir Karabağlar'da Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Peker Mahallesi'ndeki çalışmaları denetledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara vermeden sürdürdükleri asfaltlama çalışmaları kapsamında bu kez Peker Mahallesi'ndeydi. Peker Parkı yanında, yakıcı güneş altında çalışan ekipleri denetleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, işçilere kolaylıklar diledi ve bölgedeki muhtarlarla, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Başta imarla ilgili konular olmak üzere vatandaşları bilgilendiren Başkan Selvitopu, onların taleplerini dinledi. Peker Mahalle Muhtarı Abdülbaki Işık, İhsan Alyanak Mahalle Muhtarı Abubekir Aras'ın da yer aldığı incelemede Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin hizmet kalitesini her geçen yıl artırdığını vurguladı.

Mütevazı bütçeyi yerinde kullanarak Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne asfalt kazıma, serme, silindir gibi yeni araçlar kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Ekiplerimiz yaz başından bu yana sahada etkin bir şekilde çalışıyor. Ben de fırsat bulduğum anda onları yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Muhtarlarımızın da önerileri doğrultusunda acil ihtiyaç duyan sokaklarımıza giriyor ve tekniğine uygun şekilde asfalt serimi yapıyoruz. Yazın bu en sıcak günlerinde alınteri döken çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İşleri hiç kolay değil” dedi.