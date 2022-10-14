İzmir Karabağlar'da asfalt ekipleri bu kez Maliyeciler'de

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Verimli bir yaz sezonu geçiren ve yaklaşık 14 bin ton asfaltı son teknoloji araçlarla Karabağlar yollarına seren ekipler, son olarak Maliyeciler Mahallesi'ndeydi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde ilçenin farklı noktalarında devam eden asfaltlama çalışmaları sırasında asfaltlamanın yanı sıra kaldırım çalışmaları gerçekleştiren ekipleri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da yalnız bırakmadı.

Her zaman olduğu gibi çalışmaları denetleyen ve ekipleri eksikliklerin giderilmesi için yönlendiren Başkan Selvitopu'na, Mahalle Muhtarı Sadet Kaya da eşlik etti.

Ekiplere kolaylıklar dileyen, bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Selvitopu, “Ekim ayı ortasına geldik ancak ekiplerimiz aynı hızla çalışmaya devam ediyorlar. Sezon öncesi gerekli hazırlıkları yapmamızın yaraıını sahada çok net bir şekilde gördük. Mümkün olduğunca çok sokağa girmeye ve kaliteli bir şekilde serim yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda Karabağlar'a kazandırdığımız asfalt kazıma, serme araçlarının yanı sıra son model kamyonları da kullanıyoruz” dedi.

Asfaltın ana malzemesi olan bütümü fiyatlar aşağı indikçe stoklamaya gayret ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Bu anlayışla çalışacak ve gelecek yaz sezonunda da asfaltlamaya ağırlık vereceğiz” dedi.

Vatandaşlar da Başkan Selvitopu'na ve Karabağlar Belediyesi ekiplerine çalışmalar nedeniyle teşekkür ettiler.