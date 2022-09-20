İzmir Karabağlar'da Aqua Yaşam'a rekor ziyaretçi

İzmir Karabağlar'da geçen yıl 25 bin kişinin yararlandığı tesis bu yıl 55 bin kişiyi ağırladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin AquaYaşam Havuzları ve kafeteryası, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçen yıl 25 bin kişinin yararlandığı tesis, bu yıl 55 bin kişiyi ağırladı.

Ziyaretçiler, nitelikli hizmet ve uygun fiyat politikasıyla hizmet veren tesiste, sıcak yaz günlerinde serinleme olanağı buldu.

55 bin kişilik rakamın tesislerine duyulan güveni açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu güveni sağlamak için tüm çalışma arkadaşlarımız büyük bir özen gösterdi. Havuzlar ve kafeteryanın hijyeninden güvenlik önlemlerine kadar ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Konuklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Selvitopu, Aqua Yaşam'ın gelecek yıllarda da bu anlayış doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı. Tesislerin bu yıl1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açtığını anımsatan Selvitopu, "Haziran ayında yaklaşık 10 bin, Temmuz'da da 20 bin kişi havuzlardan yararlandı. Ağustos ayı tamamı ve eylül ortasına kadar rakam 55 bine çıktı. Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi yapılıyor" diye konuştu.