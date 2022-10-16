İzmir Karabağlar'da Ant Parkı büyüyor

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çalışmaları yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Esenlik Mahallesi'nde bulunan Ant Parkı'nı büyütüyor. Daha önce Emniyet Müdürlüğü'nün otopark olarak kullandığı alan, devam eden çalışmalar kapsamında yeşil doku ve spor aletlerine kavuşacak. Böylece 2 bin metrekarelik Ant Parkı'na, yaklaşık 550 metrekare daha yeni alan kazandırılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü'yle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir düzenleme için ekipleri yönlendiren Başkan Selvitopu, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Yoğun bir nüfusun yaşadığı ve park yapılabilecek alan olmayan bu bölgede, bu tür yeşil düzenlemelere çok ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Bulabildiğimiz her alanı, vatandaşlarımızın nefes alabileceği noktalara dönüştürmeye gayret ediyoruz. Ant Parkı'nı da bu anlayış doğrultusunda elden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak, ihtiyaçlara yanıt vermeye çalışıyoruz” dedi.