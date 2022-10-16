Son Dakika

İzmir Karabağlar'da Ant Parkı büyüyor

Yerel 16.10.2022, 09:22
İzmir Karabağlar'da Ant Parkı büyüyor

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çalışmaları yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Esenlik Mahallesi'nde bulunan Ant Parkı'nı büyütüyor. Daha önce Emniyet Müdürlüğü'nün otopark olarak kullandığı alan, devam eden çalışmalar kapsamında yeşil doku ve spor aletlerine kavuşacak. Böylece 2 bin metrekarelik Ant Parkı'na, yaklaşık 550 metrekare daha yeni alan kazandırılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü'yle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir düzenleme için ekipleri yönlendiren Başkan Selvitopu, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Yoğun bir nüfusun yaşadığı ve park yapılabilecek alan olmayan bu bölgede, bu tür yeşil düzenlemelere çok ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Bulabildiğimiz her alanı, vatandaşlarımızın nefes alabileceği noktalara dönüştürmeye gayret ediyoruz. Ant Parkı'nı da bu anlayış doğrultusunda elden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak, ihtiyaçlara yanıt vermeye çalışıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2022
İmsak 05:45
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3