İzmir Karabağlar'da AKUT tatbikatı

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) Bozyaka Pazaryeri'nde gerçekleştirdiği afetlere hazırlık tatbikatını izleyerek, gönüllülere başarılar diledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin AKUT'a tahsis ettiği Bozyaka Pazaryeri altındaki Şehit Akın Acar Yerleşkesi, afet durumlarında acil müdahale ve koordinasyon merkezi görüyor. Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkesi olan 1600 metrekarelik alanda, eğitimler ve afete hazırlık çalışmaları yapılıyor. AKUT gönüllüleri de düzenli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Kasım 2022 tatbikatları, İzmir'de geçen günlerde meydana gelen sarsıntıların hemen sonrasına rastladi. AKUT gönüllüleri tatbikatta, Bozyaka Pazaryeri'ne kurdukları koordinasyon merkeziyle, olası afet sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına hazırlık yaptılar. Günlerce sürebilecek arama ve kurtarma faaliyetlerinde ekiplerin verimli çalışması için yapılması gereken işleri ele aldılar.

Başkan Selvitopu da Bozyaka Pazaryeri'ndeki tatbikat alanına giderek, gönüllüleri yalnız bırakmadı. Gönüllülere teşekkür ederek başarılar dileyen Başkan Selvitopu, “Ne yazık ki ülkemizde afete hazırlığın önemi, herhangi bir olumsuz durum yaşanınca hatırlanıyor. Sonrasında da hemen unutuluyor. Oysa bu süreklilik isteyen bir iş. Karabağlar Belediyesi olarak bu konunun önemini çok iyi bildiğimiz için yıllar önce AKUT'a, pazaryerimizin altındaki alanı tahsis ettik ve sonrasında da desteklerimizi sürdürdük. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.